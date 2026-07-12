Απάντησε στον Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε μέσω Instagram στα σχόλια του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού και στον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε αρχικά το στιγμιότυπο από το Game 3 των περσινών τελικών, όπου ο Φουρνιέ είχε κάνει χειρονομία προς το κοινό του T-Center, υπενθυμίζοντας το περιστατικό που είχε τότε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: ''Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη".

Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. ''Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται''. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. ''Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος''. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες που παίζουν την π@@@ και χ@@@ τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; ''Δεν ξέρω πως άρχισε''. Πώς άρχισε; Πήγαινε πίσω να μάθεις πως άρχισε! ''Μισούν ο ένας τον άλλον''. Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν. ''Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω''. Ε, μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία. Τι να πω ρε π@@@@ μου; Δεν ξέρω».

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