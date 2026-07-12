Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο οκτάγωνο εξελίχτηκε σε φιάσκο. Ο Ιρλανδός μαχητής εγκατέλειψε τον πρώτο του αγώνα μετά το 2021, απέναντι στον Μαξ Χόλογουεϊ, μετά από μόλις 69 δευτερόλεπτα λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Ο 37χρονος δοκίμασε κάποιες κλωτσιές που δεν βρήκαν στόχο, κατέληξε πεσμένος και όταν σηκώθηκε στα πόδια του ήταν φανερά ανήμπορος να συνεχίσει, με τον διαιτητή να διακόπτει την αναμέτρηση και να χρίζει νικητή τον 34χρονο Αμερικανό.

Ο Χόλογουεϊ ήθελε να πάρει ρεβάνς για την ήττα του από τον ΜακΓκρέγκορ στην πρώτη τους αναμέτρηση, το 2013. Ο ίδιος δήλωσε μετά τον σύντομο αγώνα πρόθυμος για να συναντηθούν ξανά. «Είστε τυχεροί γιατί τώρα θα υπάρξει ένας νέος αγώνας ανάμεσά μας. Υπήρχε τόσος ντόρος γι' αυτό. Πρέπει να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Χρειαζόμαστε άλλη μία. Το περίμενα με ανυπομονησία. Δούλευα σκληρά για να φτάσω τα 77 κιλά και να αντιμετωπίσω αυτόν τον τύπο» Για να τελειώσει έτσι, είναι χάλια», τόνισε ο Χόλογουεϊ που έφτασε τις 28 νίκες σε 37 αγώνες καριέρας.

Η ήττα είναι η έβδομη στην καριέρα του ΜακΓκρέγκορ και η τέταρτη στους τελευταίους πέντε αγώνες του, με μόνο μία νίκη στο παλμαρέ του από το 2016. Ο Notorious τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει περισσότερο με τη δράση του εκτός οκταγώνου παρά εντός. Το Νοέμβριο του 2024 κατηγορήθηκε για βιασμό και κέρδισε την αγωγή της. Πέρυσι, ο ΜακΓκρέγκορ δέχτηκε ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες 18 μηνών για παραβίαση της πολιτικής κατά του ντόπινγκ του UFC, αφού έχασε τρεις ελέγχους μέσα σε μια περίοδο δώδεκα μηνών το 2024. Η απαγόρευση έληξε τον Μάρτιο.



Πηγή: skai.gr

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