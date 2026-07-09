Η ΑΕΚ έκλεισε με απόλυτη επιτυχία μια ακόμη σημαντική υπόθεση, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκα Γιόβιτς για ανανέωση συμβολαίου έως το καλοκαίρι του 2029.



Ο Σέρβος πρώτος σκόρερ της Ένωσης την περσινή σεζόν (21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις) αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος, ενώ διπλασιάστηκε και η ρήτρα, την οποία θα πρέπει να καταβάλλει η ομάδα που θα θέλει να αποκτήσει από τους κιτρινόμαυρους τον 28χρονο φορ.

Συγκεκριμένα, η ρήτρα από τα 10 εκατ. ευρώ, πλέον, αγγίζει το τεράστιο ποσό των 20 εκατ. ευρώ ενώ να σημειωθεί πως αν βρεθεί η ομάδα που θα πληρώσει αυτό το ποσό, ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων η ΑΕΚ θα τα δώσει στον ίδιο τον Γιόβιτς, βάσει και της συμφωνίας που είχαν υπογράψει οι δυο πλευρές όταν ήρθαν σε συμφωνία το καλοκαίρι του 2025.

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