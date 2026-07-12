Πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Το παλιό κτίριο του Μπάντμιντον είναι κλειστό και ως εκ τούτου, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Το κτίριο καίγεται ολοσχερώς, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στο σημείο:

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Η φωτιά είναι μεγάλη και οι καπνοί έχουν επεκταθεί σε μεγάλη απόσταση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις, ενώ εστάλη μήνυμα 112 για καπνούς στους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Μάλιστα, είχε δοθεί εντολή να σηκωθεί εναέριο μέσο, ώστε να προλάβουν τυχόν επέκταση σε παρακείμενα κτίρια στην περιοχή, ωστόσο η εντολή ακυρώθηκε, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι φλόγες έχουν περιοριστεί στο κτίριο του Μπάντμιντον και στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή στην Αθήνα.

Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με οδηγίες αυτοπροστασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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