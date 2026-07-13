Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων, βαθιά στο ρωσικό έδαφος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το TASS, η FSB δήλωσε σε ανακοίνωση πως οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις Shagol και Ukrainka, στα ρωσικά Ουράλια και τη ρωσική Άπω Ανατολή αντίστοιχα, και οι δράστες των επιθέσεων έχουν συλληφθεί.

Δήλωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε αερόστατα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να μεταφέρει κιβώτια γεμάτα με drones στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, τα οποία στη συνέχεια επρόκειτο να μεταφερθούν στους δύο στόχους.

Η αποτυχημένη επιχείρηση φαίνεται να μοιάζει με επίθεση του 2025 κατά ρωσικών στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων, μεταξύ των οποίων της Ukrainka, κατά την οποία καταστράφηκαν περίπου 10 ρωσικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

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