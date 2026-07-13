Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου – Λεωφ. Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και έως το ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στις λεωφόρους Δημοκρατίας – Φυλής – Κύπρου – Αγίων Αναργύρων προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Παραλιακή προ τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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