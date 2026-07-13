Κύπρος και Λίβανος ζητούν χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα για ηλεκτρική διασύνδεση

Η Κύπρος και ο Λίβανος επιχειρούν να αναπτύξουν ένα φιλόδοξο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών μέσων, οι δύο κυβερνήσεις προχωρούν σε επίσημο αίτημα προς την Παγκόσμια Τράπεζα για χρηματοδοτική υποστήριξη και τεχνική αξιολόγηση ενός έργου υποθαλάσσιας ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την κοινή προσφυγή Λευκωσίας και Βηρυτού προς την Παγκόσμια Τράπεζα για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο το έργο μπορεί να είναι τεχνικά και οικονομικά υλοποιήσιμο.

Ο ενεργειακός «διάδρομος» της Ανατολικής Μεσογείου

Η πιθανή σύνδεση Κύπρου–Λιβάνου δεν αποτελεί ένα απομονωμένο σχέδιο. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλη χώρα και εδώ και χρόνια προωθεί την έξοδό της από την ενεργειακή απομόνωση μέσω μεγάλων υποθαλάσσιων καλωδίων.

Το μεγαλύτερο από αυτά είναι το Great Sea Interconnector, που προβλέπει σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και στη συνέχεια με το Ισραήλ.

Το έργο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς μπορεί να επιτρέψει μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Ο Λίβανος αναζητά ενεργειακή «ανάσα»

Για τον Λίβανο, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρή ενεργειακή κρίση, με προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρισμού, ελλείψεις καυσίμων και ανάγκη εισαγωγής ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου είχε δηλώσει ότι ζητήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα να εξετάσει τη δυνατότητα μιας ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών παραμέτρων και των τελών που θα απαιτούνταν.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ήδη ιστορικό εμπλοκής στον ενεργειακό τομέα του Λιβάνου, έχοντας χρηματοδοτήσει παλαιότερα έργα ενίσχυσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Η παράμετρος Ισραήλ

Το σχέδιο αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα λόγω της θέσης της Κύπρου ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μέσω του Great Sea Interconnector, καθώς μια τέτοια σύνδεση θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να επιτρέψει ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους ανάγκης.

Παράλληλα, τα έργα αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την Τουρκία, η οποία έχει διαφωνήσει με τη χάραξη συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών και έχει αμφισβητήσει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου–Λιβάνου

Ένα σημαντικό βήμα για την προσέγγιση των δύο χωρών ήταν η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Η Κύπρος και ο Λίβανος προχώρησαν σε συμφωνία για την οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών τους, δημιουργώντας ένα πιο ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για συνεργασίες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων.

Η συμφωνία θεωρείται από τη Λευκωσία και τη Βηρυτό ως βάση για περαιτέρω συνεργασία σε ενέργεια, υποδομές και διασυνδέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.