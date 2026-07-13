Η άρση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν και η δυνατότητα που του δόθηκε να συμμετάσχει στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους «16» του Μουντιάλ παρότι είχε αποβληθεί στη φάση των «32» συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ.

Η απόφαση, που είχε αποδοθεί σε πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον ομόλογό του της FIFA, Tζάνι Ινφαντίνο, χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης και οι λεπτομέρειες που έρχονται πλέον στην επιφάνεια δείχνουν πως μάλλον ήταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Times», η πειθαρχική επιτροπή της FIFA όντως συναντήθηκε για να συζητήσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Mπαλογκάν. Ωστόσο, από τα 18 μέλη αυτής της πειθαρχικής επιτροπής, μόνο ένα άτομο πήρε την απόφαση να άρει την τιμωρία: ο λόγος για τον Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής! Τα υπόλοιπα 17 άτομα της επιτροπής δεν είχαν λόγο στην υπόθεση.

There are 18 members of FIFA's disciplinary committee but the unprecedented decision to lift Balogun's automatic ban was taken by just one person - the chairman Mohammad Al Kamali of UAE. No one else was consulted.

Full story: https://t.co/DbqEmcPlOT — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 12, 2026

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