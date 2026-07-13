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Αποκάλυψη The Times για το σκάνδαλο Μπάλογκαν: «Την απόφαση πήρε ένα άτομο, όχι η πειθαρχική της FIFA»

Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν χωρίς ψηφοφορία και με απόφαση ενός ανθρώπου

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Μπάλογκαν

Η άρση της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν και η δυνατότητα που του δόθηκε να συμμετάσχει στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους «16» του Μουντιάλ παρότι είχε αποβληθεί στη φάση των «32» συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή ΜΜΕ.

Η απόφαση, που είχε αποδοθεί σε πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον ομόλογό του της FIFA, Tζάνι Ινφαντίνο, χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης και οι λεπτομέρειες που έρχονται πλέον στην επιφάνεια δείχνουν πως μάλλον ήταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «Times», η πειθαρχική επιτροπή της FIFA όντως συναντήθηκε για να συζητήσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Mπαλογκάν. Ωστόσο, από τα 18 μέλη αυτής της πειθαρχικής επιτροπής, μόνο ένα άτομο πήρε την απόφαση να άρει την τιμωρία: ο λόγος για τον Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής! Τα υπόλοιπα 17 άτομα της επιτροπής δεν είχαν λόγο στην υπόθεση.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΗΠΑ Τζάνι Ινφαντίνο FIFA Μουντιάλ 2026
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