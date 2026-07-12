Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ έχουν πάρει… φωτιά, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να συνεχίζει τις δυνατές κινήσεις μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν. Σύμφωνα με το γαλλικό «BeBasket», οι Θεσσαλονικείς έχουν καταθέσει μια εντυπωσιακή πρόταση για τον Βασίλη Τολιόπουλο, δείχνοντας πως ανεβάζουν θεαματικά το επίπεδο του ρόστερ τους.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καλύψει το buyout του Έλληνα γκαρντ του Παναθηναϊκού, το οποίο φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στον παίκτη έχει προταθεί τριετές συμβόλαιο με συνολική αξία που αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ. Μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «ηχηρή δήλωση» των προθέσεων του συλλόγου.

Οι Γάλλοι τονίζουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη κοντά σε συμφωνία, με τον ΠΑΟΚ να εμφανίζεται αποφασισμένος να χτίσει ομάδα πρωταγωνιστική στο EuroCup, διεκδικώντας πλέον ξεκάθαρα θέση στα φαβορί της διοργάνωσης.

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