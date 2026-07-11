Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κουφονήσια: «Δαιμόνιος επιχειρηματίας» έφτιαξε πλωτή καντίνα, αλλά οι κάτοικοι αντέδρασαν - Δείτε φωτογραφίες

Προσέγγισε τη γνωστή παραλία «Ιταλίδα» στο Άνω Κουφονήσι και αμέσως κλήθηκε το λιμενικό - Αν το έκανε πριν από... 40 χρόνια μπορεί και να πλούτιζε 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κουφονήσια

Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο έκανε την εμφάνισή του στις Μικρές Κυκλάδες. Ένας θρασύτατος πονηρός νεοφυής επιχειρηματίας δοκίμασε με μία πλωτή καντίνα να προσεγγίσει παραλία στα Κουφονήσια και να εκμεταλλευτεί την απομόνωση ορισμένων παραθεριστών. 

καντίνα Κουφονήσια

Το εγχείρημα δεν στέφθηκε με επιτυχία! Οι κάτοικοι του νησιού, προφανώς και δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν αυτή την ενέργεια και αμέσως κάλεσαν το λιμενικό. Οι παραλίες των Κουφονησίων - χαρακτηρισμένες Natura 2000 - πέραν του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί ο παράνομος καπετάνιος της πλωτής καντίνας, δεν μπορούν να υποδέχονται αμφίβολης καθαριότητας κατασκευές. 

καντίνα

Σε άλλες εποχές, όταν στα Κουφονήσια δεν έβρισκες εύκολα νερό ή μπύρα στην παραλία, ίσως να είχε μεγαλύτερη πέραση το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο... 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κουφονήσια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο