Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο έκανε την εμφάνισή του στις Μικρές Κυκλάδες. Ένας θρασύτατος πονηρός νεοφυής επιχειρηματίας δοκίμασε με μία πλωτή καντίνα να προσεγγίσει παραλία στα Κουφονήσια και να εκμεταλλευτεί την απομόνωση ορισμένων παραθεριστών.

Το εγχείρημα δεν στέφθηκε με επιτυχία! Οι κάτοικοι του νησιού, προφανώς και δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν αυτή την ενέργεια και αμέσως κάλεσαν το λιμενικό. Οι παραλίες των Κουφονησίων - χαρακτηρισμένες Natura 2000 - πέραν του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί ο παράνομος καπετάνιος της πλωτής καντίνας, δεν μπορούν να υποδέχονται αμφίβολης καθαριότητας κατασκευές.

Σε άλλες εποχές, όταν στα Κουφονήσια δεν έβρισκες εύκολα νερό ή μπύρα στην παραλία, ίσως να είχε μεγαλύτερη πέραση το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο...

Πηγή: skai.gr

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