«Νόμοι της καρδιάς»: Αζρά και Σανέμ μαθαίνουν την πιο σκληρή αλήθεια - Δείτε το trailer

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, ένα σκάνδαλο και η διαρροή των ονομάτων που εμπλέκονται σε αυτό γίνεται αιτία να μπουν βόμβες στα θεμέλια πολλών γάμων. Εν τω μεταξύ, η Αζρά και η Σανέμ έρχονται αντιμέτωπες με μια σκληρή αλήθεια...

Στην Κωνσταντινούπολη, ένα καυτό σκάνδαλο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό. Μια ιστοσελίδα για παντρεμένους που αναζητούν διακριτικές… περιπέτειες δέχεται κυβερνοεπίθεση και τα ονόματα των χρηστών διαρρέουν. Αυτή η διαρροή θα βάλει βόμβες στα θεμέλια δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων, γάμων ανάμεσα στους οποίους και της Αζρά. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ και η Αζρά γίνονται τυχαία μάρτυρες σε μια συζήτηση ανάμεσα στη μητέρα τους και τον πατέρα τους που θα τους αποκαλύψει πολλά και θα ανατρέψει όσα πίστευαν εδώ και 25 χρόνια.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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