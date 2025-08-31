ΑΕΚ: Έκανε το 2/2 με Πιερό και πάει άνετη στη διακοπή

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με τρεις αλλαγές συγκριτικά με την Άντερλεχτ και με 4-2-3-1. O Στρακόσα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις συνέθεσαν την αμυντική τετράδα. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Μάνταλο μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Ελίασον στο δεξί «φτερό», Κοϊτά στο αριστερό και στην κορυφή ο Πιερό.

Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1 και 2 αλλαγές συγκριτικά με την πρεμιέρα. Ο Παπαδόπουλος πήρε τη θέση του Τσιντώτα κάτω από την εστία, με τους Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Σιλά να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Έντερ-Μούμο (αντί Γιαμπλόνσκι) στον άξονα, με τον Καλτσά στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Εμμανουηλίδη στο αριστερό και τον Μακέντα στην κορυφή.



Το ματς:



Ο Αστέρας μπήκε στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και με φρεσκάδα, παίρνοντας σχετικά εύκολα τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο κιόλας λεπτό. Οι Αρκάδες κυκλοφορούσαν την μπάλα υπομονετικά και με ακρίβεια, μην μπορώντας, ωστόσο, να δημιουργήσουν κάτι επικίνδυνο, ούτε να πατήσουν περιοχή.

Με τον Αστέρα να μην μπορεί να αξιοποιήσει την υπεροχή του και να απειλήσει ουσιαστικά, η ΑΕΚ άρχισε προοδευτικά να παίρνει τα ηνία της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Νίκολιτς να ανεβάζουν την ένταση στην πίεση αλλά και την ταχύτητα στην κυκλοφορία. Κυρίως από τη δεξιά πλευρά με τον Ελίασον προσπαθούσε η Ένωση να φέρει την μπάλα στην περιοχή, με την άμυνα του Αστέρα να στέκεται καλά στο πρώτο μισό του ημιχρόνου.



Η πρώτη καλή στιγμή για την Ένωση ήρθε στο 24’. Ο Ελίασον έκανε το γύρισμα, ο Κοϊτά ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι είχε όλον τον χώρο και τον χρόνο να κοντρολάρει και να σουτάρει, με τον Καστάνιο να σώζει πάνω στη γραμμή και να κρατάει το 0-0.



Η ΑΕΚ όσο πέρναγε η ώρα ανέβαζε την πίεση της και πότε από τα δεξιά πότε από τα αριστερά επιχειρούσε να φέρει την μπάλα στα καρέ του Παπαδόπουλου, με τον Αστέρα να προσπαθεί να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Στο 37’ ο Μπαρτόλο έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει.



Και ένα λεπτό αργότερα, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου στην καρδιά της άμυνας, ο Πιερό νίκησε τον Σίπτσιτς στον αέρα και κάνει το 1-0. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αϊτινού φορ μετά από έξι μήνες. Το τελευταίο του τέρμα ήταν και πάλι κόντρα στον Αστέρα, στις 23/2/25, όταν η Ένωση είχε νικήσει στην Τρίπολη 3-0.

το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ το… έπιασε από εκεί που το άφησε στο πρώτο. Καλή κυκλοφορία, πίεση και απόλυτος έλεγχος του παιχνιδιού. Στο 49’ η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν μετά από σέντρα του Πενράις, ο Μάνταλος κέρδισε τη μονομαχία από τον Σιλά και πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Σίπτσιτς να διώχνει πάνω στη γραμμή και στη συνέχεια τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει. Δεύτερη φορά που στόπερ του Αστέρα απομάκρυνε πάνω στη γραμμή!



Επόμενη καλή φάση και πάλι για την ομάδα του Νίκολιτς. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Ένωσης, με τον Καστάνιο στην προσπάθειά του να απομακρύνει το γύρισμα του Ελίασον να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο του Παπαδόπουλου.



Ο Παντελίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Μεντιέτα και τον Γιαμπλόνκσι, δίνοντας ενέργεια στον Αστέρα. Ο Μεντιέτα βοηθούσε πολύ κουβαλώντας την μπάλα και ήταν από τους λίγους που πήγαιναν στο ένας εναντίον ενός. Ωστόσο, παρότι οι Αρκάδες πήραν μέτρα στο γήπεδο, εγκλώβισαν στα τελευταία λεπτά την Ένωση στην περιοχή της, δεν μπορούσαν να φτάσουν σε κάποια τελική. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε στον Γιόβιτς, ο οποίος μετά από το γύρισμα του Ελίασον και αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων, εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με την μπάλα να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρια και να καταλήγει άουτ.

