Ευρωμπάσκετ: Υπερηχητική Ισπανία, συνέτριψε την Κύπρο

Τη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket πήρε η Ισπανία. Η «φούρια ρόχα» διέλυσε με σκορ 91-47 την Κύπρο και ανέβασε το ρεκόρ της στο 2-1 στον όμιλο που βρίσκεται και η Εθνική μας ομάδα. Την ίδια ώρα, η οικοδέσποινα γνώρισε τρίτη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις.



Κορυφαίος για τους νικητές ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Χουάντσο πρόσθεσε άλλους 9 με 4 ριμπάουντ. Ο Γιούστε ήταν επίσης διψήφιος για την Ισπανία με 12, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Γουίλις με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ισπανία κοντράρεται με την Ιταλία σε μεγάλο ντέρμπι που θα κρίνει πολλά για την πρόκριση και την κατάταξη στον όμιλο, ενώ η Κύπρος παίζει με την Γεωργία.



Στα του ματς, η Ισπανία είχε τρομερά ποσοστά ευστοχίας, με 58% στο δίποντο και 40% στο τρίποντο, αν και στις βολές υστέρησε σημαντικά με 13/22 και 59%. Παρόλα αυτά, η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι χαοτική και φάνηκε στο χορτάρι, αφού το δεκάλεπτο έκλεισε με 19-9 υπέρ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο και το ημίχρονο με 41-17. Το νερό είχε μπει από νωρίς στ’ αυλάκι και η «φούρια ρόχα» έκανε διαχείριση, «κερδίζοντας» όλα τα δεκάλεπτα όπως και φυσικά το ματς με -σχεδόν… διπλό σκορ- 91-47.

