Ευρωμπάσκετ: Ισραήλ-Γαλλία 82-69

Ισραήλ με νεύρο και δυναμισμό κοίταξε στα μάτια τη Γαλλία και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στο θεσμό επικρατώντας με το εμφατικό 82-69 για την 3η αγωνιστική του 4ου ομίλου στο Ευρωμπάσκετ.



Με σπουδαία εμφάνιση πλέον το Ισραήλ πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και προσωρινά, ενώ με τη νίκη αυτή παίρνει την ισοβαθμία από τους Γάλλους.

Κορυφαίος όλων οπου έφτασε συνολικά τους 23 πόντους, ενώ δίπλα του στάθηκαν οιμε 17 καιμε 14. τους 14 έμεινε από πλευράς Γάλλων ο, ενώ στους 13 σταμάτησε οΜπορεί τονα κέρδισε στο τέλος με +13, η αναμέτρηση όμως ξεκίνησε με τηνα κάνε ότι θέλει στο παρκέ, κυριαρχώντας σε άμυνα και επίθεση, φτάνοντας από πολύ νωρίς τη διαφορά έως και στο +10 (20-10), ενώ μετά το φινάλε της πρώτη περιόδου το σκορ ήταν στο 22-17.Στο 2ο δεκάλεπτο ξεκίνησε και. Η διαφορά γρήγορα εξαϋλώθηκε στο 25-25, ενώ το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια μέχρι το ημίχρονο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.Η μονομαχία συνεχίστηκε και στο 3ο δεκάλεπτο με τονα παίρνει το προβάδισμα, χτίζοντας έως και μία μικρή απόσταση τεσσάρων πόντων (45-41). Ηαντέδρασε και κατάφερε κεφάλι στο σκορ, έστω και με την ελάχιστη διαφορά (56-55) πριν την έναρξη του 4ου και τελευταίου δεκαλέπτου.Εκεί έγινε το απόλυτο πάρτι από πλευράς Ισραήλ με απόλυτη κυριαρχία και φοβερή επιθετική όρεξη φτάνοντας τη διαφορά έως και το +16, αφήνοντας άναυδους τουπου δεν μπορούσαν να βγάλουν την παραμικρή αντίδραση, με τον φωτεινό πίνακα στο φινάλε της αναμέτρησης να γράφει 82-69.17-22, 36-36, 55-56, 82-69

