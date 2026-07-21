Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα, η ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα με την Χάποελ Μπερ Σεβά και παίρνει τον Κινγκς Κάνγκουα.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει πως η Ένωση ικανοποίησε τις απαιτήσεις των Ισραηλινών και θα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ για τον 27χρονο χαφ από τη Ζάμπια.

Στη συνέχεια υπογραμμίζει πως ο Κάνγκουα θα βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο έως το 2029, με σημαντική αύξηση στις αποδοχές του. Τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο πως ο παίκτης τα είχε βρει σε όλα με την ΑΕΚ και αυτό που είχε απομείνει για την ολοκλήρωση του deal ήταν να συμφωνήσει και με τη Χάποελ, κάτι που φαίνεται να συνέβη σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πάμπλο Ολιβέιρα.

Η ομάδα από το Ισραήλ αγωνίζεται το βράδυ κόντρα στη Βίκινγκουρ (22:00) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Κάνγκουα έχει συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή.

Θυμίζουμε πως εφόσον αγωνιστεί με την Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα, τότε δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με άλλη ομάδα στην προκριματική διαδικασία.

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