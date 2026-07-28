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Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από πυρκαγιά στη Μονεμβασιά

Σωστικό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε για την αντιμετώπιση του περιστατικού - Ο ένας επιβαίνων έφτασε με ίδια μέσα στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του

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Λιμενικό

Στη βύθιση ταχύπλοου σκάφους οδήγησε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς.

Στο σημείο έσπευσε σωστικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική Λιμενικό σώμα
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