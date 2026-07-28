Porsche και Audi στη δίνη των απολύσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Porsche σχεδιάζει να καταργήσει συνολικά περίπου 9.000 θέσεις εργασίας έως το 2035, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και οικονομικής εξυγίανσης.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μέτρα όπως μερική συνταξιοδότηση και εθελούσιες αποχωρήσεις, με έμφαση σε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο μείωσης προσωπικού.

Μειώσεις προβλέπονται επίσης σε επιδόματα Χριστουγέννων και συνδέονται τα μπόνους εργαζομένων με την εταιρική απόδοση, ενώ θα παρακρατείται μέρος των αυξήσεων των συλλογικών συμβάσεων.

Παρά τις περικοπές, προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εγκαταστάσεις της Porsche στο Τσουφενχάουζεν και το Βάισαχ.

Συνολικά 9.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να καταργηθούν στην Porsche έως το 2035 για λόγους αναδιάρθρωσης. Εξίσου σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Audi.5.000 θέσεις εργασίας σκοπεύει να καταργήσει μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια η Porsche, μία κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για οικονομική εξυγίανση. Λαμβάνοντας υπόψη και τις απολύσεις που έγιναν πέρυσι, αναμένεται να έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση περίπου 8.900 εργαζόμενοι συνολικά.



Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανακοίνωσαν πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει μείωση των θέσεων εργασίας με «κοινωνικά υπεύθυνο» τρόπο, μεταξύ άλλων μέσα από ειδικά προγράμματα μερικής συνταξιοδότησης ή συμφωνίες εθελούσιας αποχώρησης.

Πηγή: Deutsche Welle

Επιπλέον, θα παρακρατείται μέρος των αυξήσεων που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις, το επίδομα Χριστουγέννων θα μειωθεί και τα μπόνους των εργαζομένων θα συνδέονται περισσότερο με τις επιτυχίες που θα καταγράφει η επιχείρηση. Ταυτοχρόνως πάντως αναμένονται και επενδύσεις ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τσουφενχάουζεν και το Βάισαχ.Porsche όπως AudiΣτόχος των μέτρων είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Διότι η θυγατρική της VW βρίσκεται ήδη σε κρίση εδώ και κάποιον καιρό.Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Audi, που πασχίζει επίσης για εξοικονόμηση κόστους. Η Audi έχει επίσης λάβει μέτρα, τα οποία έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα – αλλά όχι αρκετά. Όπως ανέφερε προσφάτως ο οικονομικό διευθυντής της εταιρείας, Γιούργκεν Ριτερσμπέργκερ, «πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και πιο αποδοτικοί, να εργαστούμε πάνω στις δομές κόστους και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων».Τόσο αυτός πάντως όσο και ο επικεφαλής της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, θέλουν να αποφύγουν την έσχατη λύση του λουκέτου σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις. «Υπάρχουν εξυπνότερες λύσεις από το να κλείνουν εργοστάσια. Αυτή είναι πάντα η τελευταία επιλογή», τόνισε προ ημερών ο Μπλούμε.Να καταστούν αποδοτικότερες οι εγκαταστάσειςΈνα βασικό ζήτημα είναι η υπερπροσφορά οχημάτων σε σύγκριση με την καταναλωτική ζήτηση. Στο εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ κατασκευάζονται ετησίως 225.000 οχήματα. Παρ’ ότι όμως αυτός ο αριθμός είναι κατά περίπου 75.000 μικρότερος συγκριτικά με λίγα χρόνια πριν, οι διοικούντες πρόκειται να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές δυνατότητες της εγκατάστασης, καταργώντας τη νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο.Όπως επισημαίνει ο Ριτερσμπέργκερ, «προσαρμόζουμε συνεχώς τις παραγωγικές δυνατότητες στην κατάσταση της αγοράς». Ο Μπλούμε της VW είχε δηλώσει επίσης σε πρόσφατη συνέντευξη ότι στην Ευρώπη πρέπει να καταργηθεί πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 500.000 οχημάτων.Στενεύουν τα περιθώρια της AudiΤον Μάρτιο του περασμένου έτους η Audi είχε ανακοινώσει την κατάργηση έως και 7.500 θέσεων εργασίας έως το 2029. Ταυτοχρόνως όμως είχε επίσης παραταθεί έως το τέλος του 2033 η διασφάλιση της απασχόλησης, βάσει της οποίας αποκλείονται απολύσεις για επιχειρησιακούς λόγους.Ωστόσο, τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία περιπλέκουν την κατάσταση. Δεδομένου του κινεζικού ανταγωνισμού και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή,η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει για το τρέχον έτος χαμηλότερα έσοδα και περιορισμένη αποδοτικότητα, όπως ανακοίνωσε η Audi. Για το σύνολο του έτους η θυγατρική της Volkswagen προβλέπει πλέον έσοδα μόλις 58 έως 63 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή πέντε δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τις εκτιμήσεις του Απριλίου.Έτσι, η απόδοση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 5% έως 7% - επίπεδο κατά μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί μέχρι τώρα. Και αυτή τη στιγμή η Audi απέχει πολύ ακόμα και από αυτή την απόδοση: στο πρώτο εξάμηνο βρισκόταν μόλις στο 3,8%.Η Audi καταγράφει καθ' αυτά το ασθενέστερο πρώτο εξάμηνο από το 2021: τα κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά περίπου 21%, στα 563 εκατομμύρια ευρώ μετά φόρων. Ωστόσο, η μείωση των τριμηνιαίων κερδών είναι συγκριτικά περιορισμένη, εάν συγκριθεί με την πτώση κατά περίπου ένα τρίτο που κατέγραψε η μητρική εταιρεία Volkswagen κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.Πηγή: tagesschau

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