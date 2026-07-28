Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: Αναμένω θετικές ανακοινώσεις από τον Γκουτέρες

Ικανοποιημένος από τις σημερινές επαφές και τη συζήτηση για το Κυπριακό εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το γεύμα στο Προεδρικό.

Όπως δήλωσε, στη διάρκεια των επαφών καταγράφηκαν τόσο συγκλίσεις όσο και αντεγκλήσεις, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα προχωρήσει αύριο σε θετικές ανακοινώσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ενώ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αύριο στις 10:00.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης τον πρώτο κύκλο επαφών του για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας ότι η παρούσα συγκυρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης.

Μετά τις ξεχωριστές επαφές με τις δύο πλευρές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή κοινή συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στο παλαιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η παρουσία του γενικού γραμματέα στο νησί αποσκοπεί πρωτίστως στη διατήρηση της διαδικασίας σε τροχιά, με απώτερο στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μεταβολή στις πάγιες θέσεις των δύο πλευρών.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να προβάλλει τη λύση των δύο κρατών, στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πολιτικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.