Ο Ηρακλής θέλει να αποκτήσει τον Αντρέα Μπελότι

Ο Ηρακλής έχει θέσει υψηλούς στόχους για την νέα σεζόν που θα τον βρει στη Stoiximan Super League και βρίσκεται σε αναζήτηση για έναν σέντερ φορ που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Με τον Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο τους οι Θεσσαλονικείς μοιάζουν να κοιτάνε έντονα την ιταλική αγορά και ένας από τους παίκτες που εξετάζουν είναι ο πολύπειρος επιθετικός, Αντρέα Μπελότι!

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο Νικολό Σκίρα με ανάρτησή του τονίζοντας πως ο Ηρακλής ρώτησε για τον Ιταλό φορ που παραμένει ελεύθερος. Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο Μπελότι αποτελεί αδυναμία του Ματσάρι από την περίοδο της κοινής συνύπαρξής τους στην Τορίνο.

Την περσινή σεζόν ο 33χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κάλιαρι, σκοράροντας δύο τέρματα σε συνολικά οχτώ συμμετοχές στη Serie Α.

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