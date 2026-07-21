Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα (20/07) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης της σεζόν και το ματς απέναντι στην Πάκσι, για τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Τα ευχάριστα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ ήρθαν από τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Ο Ολλανδός στόπερ ενσωματώθηκε στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης των «πράσινων» και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική ομάδα.

Η μοναδική εκκρεμότητα προκειμένου να δηλωθεί ο Φαν Ντρόνγκελεν στην λίστα της UEFA είναι η αποστολή του δελτίου του από τη Σάμσουνσπορ. Κάτι που, σύμφωνα με τους Τούρκους, θα γίνει αύριο (21/07).

Από εκεί και πέρα, το βάρος του προγράμματος έπεσε στην τακτική προσέγγιση, με τον Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν εκτενώς τόσο στην αμυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Μετά την προθέρμανση, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει αναλυτικά τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα.

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