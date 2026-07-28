Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, για τον θάνατο του Ιρανού ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα και ζήτησε την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ζήτησε μάλιστα από την Τεχεράνη να τερματίσει την υποστήριξή της προς τη Μόσχα. Ο Σιμπίχα ανέφερε ότι ο ίδιος ανέλαβε την πρωτοβουλία της επικοινωνίας, καθώς υπήρχε ανάγκη για «άμεση συνομιλία» μεταξύ των δύο πλευρών και ότι οι ενέργειες της Ουκρανίας αποσκοπούν στην προστασία της χώρας από τη ρωσική επιθετικότητα.

Το κανάλι του Ιρανού υπουργού στο Telegram επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επαφή.

Πηγή: skai.gr

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