Η ΑΕΚ κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, με πληροφορίες από το Ισραήλ να αναφέρουν πως η Ένωση έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον 27χρονο μέσο.

Ο Κάνγκουα αποτελεί γνώριμο όνομα για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς είχε απασχολήσει και το περσινό καλοκαίρι, ενώ η ΑΕΚ τον αντιμετώπισε στον 2ο προκριματικό του Conference League, όπου είχε ξεχωρίσει για την ένταση και την επιθετικότητα στο παιχνίδι του.

Τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, σημειώνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 40 συμμετοχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Μπερ Σεβά μετά από οκτώ χρόνια. Ο ίδιος, μάλιστα, αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος! Η ισραηλινή ομάδα τον είχε αποκτήσει το 2024 από τον Ερυθρό Αστέρα, καταβάλλοντας 800.000 ευρώ, και μέσα σε δύο χρόνια ο Κάνγκουα εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς μέσους του πρωταθλήματος.

Ο δημοσιογράφος Όρι Κούπερ αναφέρει: «Η πηγή μου στην ΑΕΚ αναφέρει ότι η ομάδα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα. Η ΑΕΚ πουλάει τον Μεξικανό Ορμπελίν Πινέδα για 8 εκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένα ''σημαντικό μέρος'' του ποσού που θα εισπραχθεί προσφέρθηκε για τον Κάνγκουα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.