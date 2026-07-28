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Κατέληξε ο 71χρονος που είχε τραυματιστεί στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη

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Υπέκυψε στα τραύματα του ο 71χρονος που υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Ο 71χρονος είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Κοζάνη τραυματισμός
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