Σε διαγωνισμό για νέα μηχανήματα ανακύκλωσης φέρεται να συμμετάσχει μέσω της Envipco Hellas η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βρέθηκε στο επίκεντρο πορισμάτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου για πολυκέντρα ανακύκλωσης που είχε προμηθεύσει από το 2023 σε Δήμους και Περιφέρειες σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στα τέλη Ιουνίου σε Ασπρόπυργο, Δάφνη και Παλλήνη σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος λίγες ημέρες μετά, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος και το βάρος διαχείρισης των πολυκέντρων.

Το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, η οποία, ενώ στο προσωρινό πόρισμα της ΕΔΕΛ είχε προσδιοριστεί στο 25%, τελικά αυξήθηκε στο 50%.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η ΤΕΧΑΝ, που σε βίντεο και ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ανταγωνιστώ,ν έχει την αποκλειστική διανομή των μηχανημάτων της Envipco στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει σε έναν νέο διαγωνισμό ανακύκλωσης αυτή τη φορά για την προμήθεια 4.000 μηχανημάτων.

Τον διαγωνισμό έχει προκηρύξει ο υπό αδειοδότηση φορέας DRS - Hellas που έχει συσταθεί βάση Ευρωπαϊκής οδηγίας μεταξύ άλλων από εταιρείες αναψυκτικών, ποτών και εμφιαλωμένων νερών και εποπτεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

«Το σύστημα βασίζεται σε ένα διεθνώς δοκιμασμένο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 19 χώρες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι οι πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες ποτών που επιστρέφουν οι πολίτες οδηγούνται σε πραγματική ανακύκλωση» αναφέρει η DRS - Hellas.

Παράλληλα τονίζει ότι «όλες οι μέχρι σήμερα διαδικασίες επιλογής συνεργατών και προμηθευτών έχουν πραγματοποιηθεί μέσω διεθνών, ανοικτών και τεκμηριωμένων διαγωνισμών, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας αντικειμενική αξιολόγηση και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων».

«Το έργο αποτελεί εθνική υποδομή στρατηγικής σημασίας για την κυκλική οικονομία της χώρας και η DRS HELLAS παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίησή του με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια» προσθέτει η DRS - Hellas.

Σύμφωνα με πληροφορίες που πρώτη δημοσίευσε η Καθημερινή για το νέο διαγωνισμό προσφορά έδωσε και η Νορβηγική εταιρία Tomra, η οποία μάλιστα κατέθεσε και δύο γραπτές ενστάσεις.

«Δεν επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή στον διαγωνισμό, ιδίως για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα», αναφέρει η εταιρεία Tomra.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το φορτηγό που μετέφερε το δείγμα του μηχανήματος της νορβηγικής εταιρείας ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στην Κατερίνη και αποδεσμεύτηκε όταν πλέον είχε λήξει η προθεσμία υποβολής του.

Καθώς οι καταγγελίες της νορβηγικής εταιρείας παραμένουν υπό εξέταση η DRS απάντησε στον ΣΚΑΪ ότι θα παρέχει κάθε αναγκαία θεσμική διευκρίνιση άμεσα μετά την επίσημη αδειοδότηση του Φορέα, ενώ μέχρι στιγμής η κατακύρωση του νέου διαγωνισμού δεν έχει ανακοινωθεί και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πεπραγμένα της ΤΕΧΑΝ συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

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