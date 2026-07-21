Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»

Μεταγραφική βόμβα προανήγγειλε ο Λεβαδειακός με ανάρτησή του, ως δώρο στους οπαδούς για τα γενέθλια του συλλόγου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κομπότης

Σε μια ανάρτηση που έχει δημιουργήσει τεράστια ανυπομονησία στον κόσμο του Λεβαδειακού και όχι μόνο προχώρησε η ομάδα της Βοιωτίας.

Και αυτό διότι δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία με ένα emoticon που προσομοιάζει τον διοικητικό ηγέτη του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη να κρατάει στο χέρι του μια βόμβα, ενώ η λεζάντα που συνοδεύει το post αναφέρει:

«Η ''βόμβα'' που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού». Έτσι, η περσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος προανήγγειλε μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να δημιουργήσει θόρυβο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεβαδειακός Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο