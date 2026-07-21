Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»

Σε μια ανάρτηση που έχει δημιουργήσει τεράστια ανυπομονησία στον κόσμο του Λεβαδειακού και όχι μόνο προχώρησε η ομάδα της Βοιωτίας.



Και αυτό διότι δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία με ένα emoticon που προσομοιάζει τον διοικητικό ηγέτη του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη να κρατάει στο χέρι του μια βόμβα, ενώ η λεζάντα που συνοδεύει το post αναφέρει:

«Η ''βόμβα'' που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού». Έτσι, η περσινή ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος προανήγγειλε μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να δημιουργήσει θόρυβο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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