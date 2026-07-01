AEGEAN 600: Το μελτέμι που έρχεται και το ρεκόρ που απειλείται

Με την κλεψύδρα της εκκίνησης του 6ου AEGEAN 600 να αδειάζει δειλά δειλά πλησιάζοντας προς το μεσημέρι (14.00) της Κυριακής 5 Ιουλίου, οι 74 κυβερνήτες καταστρώνουν την στρατηγική τους εξετάζοντας τις πιθανές καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν στο πάντα απρόβλεπτο Αιγαίο Πέλαγος.



Η πρόγνωση για την ημέρα της εκκίνησης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς το μελτέμι προβλέπεται να ενισχυθεί στα συνήθη επίπεδα των 20 και πλέον κόμβων, γεγονός που προμηνύει μια ταχύτατη έναρξη για τον φετινό αγώνα.

Αν ισχύσουν τα παραπάνω καιρικά δεδομένα, με το μελτέμι δηλαδή να κάνει την εμφάνιση του στο Αιγαίο, τότε δεν θα είναι απίθανο στην 6η διοργάνωση του Aegean 600 να απειληθεί το ρεκόρ διαδρομής στα Monohull, που σημειώθηκε το 2023 με χρόνο 1 ημέρα, 21 ώρες, 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα από το Farr 100 LEOPARD 3. Τα σκάφη που μπορούν να «φλερτάρουν» με μια τέτοια επίδοση είναι το ταχύτερο του στόλου, το Reichel/Pugh 90 PROSECCO DOC SHOCKWAVE 3 (Ιταλία) του Claudio Demerits αλλά και το Volvo 70 AIOLOS (Ελλάδα) του Γιώργου Προκοπίου, ο περσινός δηλαδή νικητής line honours, που ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 3 ημέρες 19 ώρες 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.



Αυτές οι ομάδες θα επικεντρωθούν στη νίκη βάσει πραγματικού χρόνου και όλα τα υπόλοιπα σκάφη του στόλου θα διεκδικήσουν διακρίσεις στις κατηγορίες και τις κλάσεις τους με βάση τον διορθωμένο χρόνο, χρησιμοποιώντας τα συστήματα ισοζυγισμού IRC και ORC για τα 69 συμμετέχοντα Monohulls, καθώς και το σύστημα MOCRA για τα 5 Multihulls.



Η μεγάλη πρόκληση για τα πληρώματα θα είναι να διαχειριστούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο μια απαιτητική και σύνθετη διαδρομή, γεμάτη εναλλαγές και δοκιμασίες. Από τους ισχυρούς ανέμους και τον έντονο κυματισμό που συνήθως επικρατούν στο νότιο τμήμα της, κοντά στην Κάσο και την Κάρπαθο, ως τις ζώνες άπνοιας που ενδέχεται να συναντήσουν αργότερα, στην υπήνεμη πλευρά της Ρόδου, οι συνθήκες αναμένεται να μεταβάλλονται συνεχώς.



Αντίστοιχες προκλήσεις είναι πιθανό να συναντήσουν και στο δεύτερο μισό της διαδρομής, καθώς τα σκάφη θα κινούνται βόρεια και στη συνέχεια δυτικά, μέχρι να επιστρέψουν στη γραμμή τερματισμού, εκεί απ' όπου ξεκίνησαν, το Σούνιο.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δοκιμασίες που περιμένουν τους περισσότερους από 500 ιστιοπλόους, οι οποίοι καταφθάνουν ήδη στο Λαύριο, όπου η Olympic Marine τους υποδέχεται για ακόμη μία χρονιά με τη γνωστή της φιλοξενία.



Πληροφορίες για όλες τις 74 συμμετοχές - ονόματα σκαφών, τύποι, κυβερνήτες, πλήρωμα, κατηγορίες και ratings - είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα.



Πρόγραμμα AEGEAN 600

• Τετάρτη - Παρασκευή 1-3 Ιουλίου - Εγγραφές και επιθεωρήσεις

• Πέμπτη 2 Ιουλίου - Σεμινάριο ασφαλείας

• Παρασκευή 3 Ιουλίου - Δοκιμαστική ιστιοδρομία, ενημέρωση κυβερνητών, ενημέρωση ΜΜΕ και τελετή έναρξης με πάρτι πληρωμάτων

• Σάββατο 4 Ιουλίου - Επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα

• Κυριακή 5 Ιουλίου – ( 14.00 ) Εκκίνηση του AEGEAN 600 στο Σούνιο

• Σάββατο 11 Ιουλίου - Λήξη χρονικού ορίου, απονομή επάθλων και δείπνο

• Δευτέρα 13 Ιουλίου - Λήξη δωρεάν ελλιμενισμού στην Olympic Marine



Περισσότερες πληροφορίες: https://aegean600.com/schedule-of-events/



Την Κυριακή 5 Ιουλίου, όλα τα σκάφη θα συγκεντρωθούν στην περιοχή εκκίνησης νότια του εμβληματικού Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, όπου οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις διαδοχικές εκκινήσεις των σκαφών που θα ξεκινήσουν στις 14:00, για το ταξίδι των 600 ναυτικών μιλίων.



Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στον χώρο της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο.



Περισσότερες πληροφορίες: www.aegean600.com

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