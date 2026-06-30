Σε επαναληπτική εκλογική διαδικασία για τον νέο πρόεδρο η Stoiximan Super League

Η «αναμέτρηση» των Ιωάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη για την προεδρία της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε δίχως νικητή, αφού οι δύο υποψήφιοι για τον προεδρικό θώκο της διοργανώτριας Αρχής του πρωταθλήματος έβγαλε... ισοπαλία.

Με το τελικό 7-7 που προέκυψε στην εκλογική διαδικασία, θα υπάρξει νέα διαδικασία στις 14 Ιουλίου.

Την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου για την προεδρία στήριξαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Κηφισιά, Παναιτωλικός και Ηρακλής.

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη, απερχόμενο πρόεδρο της Λίγκας με τη θητεία του να ολοκληρώνεται, αλλά να είναι εκ νέου υποψήφιος, ψήφισαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και οι Άρης, ΟΦΗ, Βόλος, Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR και Καλαμάτα.

Αναλυτικά και η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 14 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

Ομόφωνα το Δ.Σ. προχώρησε στην έγκριση του ετήσιου συνοπτικού προγράμματος του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027 διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

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