Η ενίσχυση και η ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος, οι σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις και η επίδρασή τους στη ναυτιλία, καθώς και η πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε στο Λονδίνο ο υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ, Αrsenio Dominguez, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Οι κύριοι Στυλιανίδης και Dominguez, επιβεβαίωσαν τις συγκλίνουσες απόψεις των δύο πλευρών στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή ναυτιλία και τους ναυτικούς, καθώς και την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στο έργο του ΙΜΟ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου και συναντήθηκε με τον Βρετανό υφυπουργό Μεταφορών Mike Kane MP, με αφορμή την υπογραφή του «Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου, αναφορικά με Συνεργατικές Δράσεις των Δύο Χωρών στον Τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας».

Στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης, που προηγήθηκε της υπογραφής του Μνημονίου, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και η πρόθεση για την περαιτέρω ενίσχυσή της, στη βάση του υφιστάμενου διμερούς θεσμικού πλαισίου συνεργασίας αλλά και των διεθνών οργανισμών.

Ως επιστέγασμα της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας των δύο χωρών, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν «Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β) αναφορικά με Συνεργατικές Δράσεις στον Τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας», στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ναυτιλιακών μεταφορών, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλίας, η προώθηση της πράσινης ναυτιλίας και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία.

Η συνεργασία που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά, ιδίως, στους τομείς της ασφάλειας της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της διευκόλυνσης της ναυτιλίας.

Θα υλοποιείται, δε, με δράσεις όπως η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας, διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων και ενθάρρυνσης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα για την αναζήτηση βέλτιστων λύσεων επί των ζητημάτων που απασχολούν τη διεθνή ναυτιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.