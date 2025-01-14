Στυλιανίδης: Άμεση ανάγκη, η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με πράσινα και ασφαλή πλοία

Την ανάγκη για άμεση ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, με νεότευκτα πράσινα, ασφαλή πλοία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνοχή όλης της νησιωτικής χώρας με ποιοτικούς και κυρίως, με αυστηρούς όρους ασφάλειας επισήμανε ο αρμόδιος υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης, στο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ο κ. Στυλιανίδης παρουσίασε την καινοτόμα πολιτική και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης της επιβατηγού ναυτιλίας, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών της χώρας αλλά και για τη μεταρρύθμιση του κλάδου της ακτοπλοΐας γενικότερα.

«Η ανάγκη για την πράσινη μετάβαση της επιβατηγού ναυτιλίας πρέπει να συνδυαστεί παράλληλα με την ασφάλεια, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Για να γίνει αυτό πρέπει να συνυπάρξει το κράτος με την ελεύθερη αγορά, μέχρι τον βαθμό που δεν ανατρέπεται η έννοια της ελεύθερης οικονομίας» τόνισε ο υπουργός και προσέθεσε:

«Η νέα πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο "Ασφάλεια - Εκσυγχρονισμός - Αναδιάρθρωση", που υλοποιείται μέσα από 6 στρατηγικές πρωτοβουλίες:

Την Ψηφιακή Πύλη "Δικαιώματα Επιβατών"

Τις Χρονοθυρίδες (Ψηφιακός απόπλους - κατάπλους)

Τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για πράσινα πλοία σε άγονες γραμμές

Το Masterplan ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου

Το Συνεργατικό Σχήμα (Cluster) για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας

Την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος».

Αναφερόμενος, δε, στην εξεύρεση/κάλυψη της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, ο υπουργός μετέφερε τη δέσμευση των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα οποία είχε σειρά συναντήσεων προ ολίγων ημερών στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και τα έργα που αποσκοπούν στη σύγχρονη και περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλία, με τις ανάλογες λιμενικές υποδομές.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που με σκληρή και συστηματική δουλειά, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε σημαντικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις μέσα από το ΕΣΠΑ και από άλλες πηγές για να υλοποιήσουμε τα έργα αυτά», σημείωσε χαρακτηριστικά. Και προσέθεσε: «Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Είναι δύσκολη διαπραγμάτευση αλλά πιστεύω ότι και εδώ, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στις μεγάλες πρωτοβουλίες μας, που αφορούν στο ΣΔΙΤ των άγονων γραμμών αλλά και τη χρηματοδότηση που θα έχουν οι εταιρείες μας για να φτάσουν στην πράσινη μετάβαση με έναν φυσιολογικό και ήπιο τρόπο, έτσι ώστε να πάμε στην επόμενη σοβαρή φάση για την ελληνική επιβατηγό ναυτιλία».

Κλείνοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχαρίστησε τον ΣΕΕΝ για την άψογη συνεργασία του με το υπουργείο, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά ότι απαιτείται διατομεακή συνεργασία του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων στην ακτοπλοΐα, για να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες προκλήσεις που αναδύονται και να μετατραπούν σε ευκαιρίες.

