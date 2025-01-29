Υπό ελληνική σημαία πλέον το δεξαμενόπλοιο «Akrisios»

Η Capital Ship Management Corp. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία εγγραφής του δεξαμενόπλοιου «Akrisios» στο ελληνικό νηολόγιο. Το σκάφος πλέον ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο υψώνοντας την ελληνική σημαία.

Το «Akrisios» είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών και προϊόντων αργού (Chemical/Product) τύπου MR μεταφορικής ικανότητας 50,113 dwt, οικολογικού τύπου, που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Hyundai Vietnam Shipyard Co Ltd. Η συμβατότητα του πλοίου με τον κανονισμό ΙΜΟ Tier III για μειωμένες εκπομπές NOx και οι πιστοποιήσεις ENVIRO, Wind-Assisted Ready, HVSC-Ready, LNG Fuel Ready και IHM για ασφαλή ανακύκλωση, το καθιστούν ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, τεχνολογικά προηγμένα και αποτελεσματικά πλοία στον παγκόσμιο στόλο των δεξαμενόπλοιων τύπου MR.

Η αλλαγή σημαίας του «Akrisios» πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Khor Fakkan στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), με την παρουσία του κ. Σ. Κακαρούχα, ναυτιλιακού ακολούθου Σαγκάης, υποπλοιάρχου του Λιμενικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

