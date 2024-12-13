Χάρη στην αξιοπιστία και το κύρος της χώρας, που ανακτάται διεθνώς συνεχώς, έχουμε πετύχει να πάρουμε πολύ σημαντικές ενισχύσεις από την Ευρώπη, που θα μας βοηθήσουν σημαντικά, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού 2025, στην ολομέλεια της Βουλής.

«Σε ό,τι αφορά το project των άγονων γραμμών, το Maritime Cluster, και άλλα θέματα που αφορούν στις πολιτικές του υπουργείου, μπορεί οι ενισχύσεις από την Ευρώπη, οι οποίες είναι επιδοτήσεις που συνδέονται με χρηματοδότηση, ακόμα και από ιδιωτικά κεφάλαια, να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ» επισήμανε ο κ. Στυλιανίδης και πρόσθεσε: «Ελπίζω, και μετά από εμένα, να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, συνδεόμενα με ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί θα είναι το σημείο καμπής για την ακτοπλοΐα μας, αλλά γενικότερα για τις λιμενικές υποδομές και το "πρασίνισμα" του λιμανιών μας και των πλοίων. Όποιος υποτιμάει ένα παρόμοιο επίτευγμα και το θεωρεί αυτονόητο, δεν ξέρει τι σημαίνει ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, δεν ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός» επισήμανε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «(Στις διαπραγματεύσεις) δεν κερδίζεις εάν οι αγορές σε αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, δεν κερδίζεις στα ευρωπαϊκά σαλόνια όταν είσαι ο τελευταίος της τάξης. Κερδίζεις όταν η χώρα είναι στις μοναδικές οκτώ χώρες που δεν έχει επιφύλαξη η Κομισιόν, για να περάσει τον προϋπολογισμό [...] Κερδίζεις όταν τα ιδρυτικά funds του εξωτερικού, που θα έρθουν να αξιοποιήσουν τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, θα είναι έτοιμα να μπούνε σε μία τέτοια επένδυση, η οποία δεν θα πάει στράφι, λόγω των εξελίξεων των πολιτικών στη χώρα ή λόγω των αδυναμιών μιας κυβέρνησης να είναι αξιόπιστη εσωτερικά και εξωτερικά».

Μιλώντας για την πράσινη μετάβαση, είπε ότι «αυτό που ξεκινήσαμε, από την αρχή, στο υπουργείο, είναι όντως να βρούμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για να βοηθήσουμε την ακτοπλοΐα μας, που έχει πολύ γερασμένα πλοία, που κάποιες στιγμές μπορεί να τεθεί και θέμα ασφαλείας, και υπάρχει και μία μεγάλη έλλειψη στις λιμενικές υποδομές». Σημείωσε ότι η χώρα πέρασε μία δεκαετία όπου δυστυχώς δεν διατέθηκαν καθόλου χρήματα για λιμενικές υποδομές, σε μία δύσκολη η θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο. «Έχουμε βρει και εκεί άλλα 300 εκατομμύρια, και ξεκινάμε για να αναπτύξουμε λιμενικές υποδομές, μακριά, βέβαια, από μια παλιά αντίληψη φαραωνικών έργων, αλλά έργων μικρών, αποτελεσματικών που αφορούν την ελληνική ακτοπλοΐα κυρίως στο Αιγαίο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη πρέπει επίσης να καταλήξουμε σε ποια πράσινα καύσιμα θα έχουμε για τα πράσινα πλοία, διότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές στα λιμάνια για να κινούνται μαζί. Αλλιώς θα έχουμε πράσινα πλοία χωρίς υποδομές, είπε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι το μείζον πρόβλημα της πράσινης μετάβασης είναι στην ακτοπλοΐα διότι στον ποντοπόρο ναυτιλία, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το πρασίνισμα των πλοίων τους και χτίζονται πάρα πολλά πλοία, υβριδικά ή πράσινα, και στην Κορέα και την Κίνα και την Ιαπωνία. Σήμερα, συνέχισε, ο ελληνικός εφοπλισμός θεωρείται ο καλύτερος πελάτης στην πράσινη μετάβαση, που αυτό μας δίνει πολλά πολιτικά πλεονεκτήματα, όταν κάνουμε τη διαπραγμάτευση στα πλαίσια του IMΟ και της ΕΕ.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Στυλιανίδης στις άγονες γραμμές. Αφού ανέφερε ότι το 2019 οι άγονες γραμμές είχαν κόστος περίπου 90 εκατομμύρια, ενώ για φέτος θα πάμε στα 161 εκατομμύρια, αναρωτήθηκε: «Η λύση είναι να αυξάνουμε με αυτό το ποσό δίχως να έχουμε πράσινα πλοία στην ακτοπλοΐα; Όχι. Αλλά για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά λεφτά, που ενδεχομένως για τις άγονες γραμμές να φτάσουν και τα 500 εκατομμύρια, και να έχουμε πλέον δεκαετείς συμβάσεις, με προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε πλέον, ως κράτος σε μια διαπραγμάτευση με τον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε αξιοπιστία ακτοπλοΐα, με ασφάλεια αλλά και πράσινα πλοία, χρειάζεται ακριβώς να αξιοποιηθεί αυτό το μεγάλο κονδύλι».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι, αυτή τη μεταβατική περίοδο των 2-3 ετών, μέχρι να δρομολογηθεί αυτό το ΣΔΙΤ, χρειάζεται να δείξουμε μία σύνεση στη διαχείριση των χρημάτων και να κρατήσουμε πάνω από όλα, όλα τα νησιά σε διασυνδεσιμότητα με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους.

Στα όσα αναφέρονται για την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, είπε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβάσουν την απάντηση του υπουργείου «που δώσαμε, και με νομικά επιχειρήματα, που είναι αποστομωτικά, και είμαι σίγουρος ότι, όπως έγινε και πέρυσι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα φανεί ότι είχαμε δίκιο διότι, στόχος δεν ήταν άλλος από το να κρατηθούν τα νησιά μας σε σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα σε σύνδεση μεταξύ τους για να μπορέσουν ακριβώς να απολαμβάνουν αυτό το προνόμιο».

Επίσης, για τη ναυτική εκπαίδευση είπε ότι «θέλει μία νέα προσπάθεια για να ξαναδημιουργήσουμε συνθήκες ελκυστικότητας στο ναυτικό επάγγελμα» σημειώνοντας ότι «όλα τα training courses των παιδιών αυτών θα πληρώνονται πλέον από ευρωπαϊκά χρήματα»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

