ΔΕΔΔΗΕ: Προχωρά το σχέδιο ηλεκτροδότησης από ξηράς των πλοίων στα λιμάνια

Επτά μελέτες για τον εξηλεκτρισμό των πλοίων κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού στα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας, Ραφήνας, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Λαυρίου και Ηρακλείου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αποτελούν τη βάση για την επιτάχυνση του σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή της ηλεκτροδότησης από ξηράς (cold ironing) στα ελληνικά λιμάνια.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Αναστάσιος Μάνος, μιλώντας στο συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επισημαίνοντας - σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση - τη δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ να πρωτοστατήσει στο εγχείρημα το οποίο, όπως είπε, θα μειώσει τις εκπομπές και θα ενισχύσει τις υποδομές της χώρας. Ανέφερε επιπλέον ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη την καταρχήν έγκριση των Υπουργείων Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ελλάδα έως το 2030, θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για τα ελλιμενισμένα πλοία, στα λιμάνια που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Το σκεπτικό είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη πως η ηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά μπορεί να προέρχεται από πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας όπως οι ΑΠΕ, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πλοίων κατά τον ελλιμενισμό τους, με διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω των κατάλληλων υποδομών και η παύση λειτουργίας των μηχανών τους, θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για ελαχιστοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων και των αστικών ζωνών που τα περιβάλλουν.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για όλα τα λιμάνια του κύριου και του συμπληρωματικού δικτύου το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτά, εκτός από τα 7 λιμάνια για τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί μελέτες, περιλαμβάνονται επιπλέον τα λιμάνια Πάτρας, Ελευσίνας, Καβάλας, Καλαμάτας, Κατακόλου, Κέρκυρας, Κυλλήνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σαντορίνης, Σκύρου, Σύρου, Χαλκίδας, Χανίων και Χίου.

Κ.Βουτσαδάκης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.