Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία προσάραξε στην ακτή της Τοσκάνης

Το φορτηγό πλοίο Guang Rong, εκατόν τριών μέτρων μήκους με σημαία Κύπρου, προσάραξε στην ακτή της Τοσκάνης, στην περιοχή Μαρίνα Ντι Μάσα.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο, αλλά εξαιτίας σφοδρής θαλασσοταραχής μετακινήθηκε προς την ξηρά, η πρύμνη του προσέκρουσε στην αποβάθρα της Μαρίνα Ντι Μάσα.

Το λιμεναρχείο της περιοχής κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή ελικοπτέρου. Το δωδεκαμελές πλήρωμα του σκάφους, το οποίο αποτελούν κυρίως Ουκρανοί, μεταφέρθηκε στην ξηρά, ενώ άρχισαν οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχουν δημιουργηθεί οπές, στην επιφάνεια του Guang Rong, το οποίο έχει πάρει μεγάλη κλίση προς τα αριστερά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Έως τώρα, δεν προκύπτει να έχουν σημειωθεί διαρροές καυσίμων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα μπορέσει το πλοίο να μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

