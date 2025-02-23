Yachting: Ο θησαυρός των ελληνικών θαλασσών και του θαλάσσιου τουρισμού

Παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες με τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού συχνά αναφέρουν ότι η Ελλάδα αποτελεί «παράδεισο» του yachting, εντούτοις εκτιμούν ότι είναι ένας τομέας που έχει ακόμα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης ενώ ειδικά για τους νέους ανθρώπους αποτελεί μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία. Για αυτό η εκπαίδευση του προσωπικού στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν μέσα από εξειδικευμένες σχολές αποτελεί μια πρόκληση που αρχίζει να γίνεται εμφανής και δημιουργεί νέες προοπτικές.

Η Ελλάδα είναι από τους πρώτους προορισμούς στον κόσμο σε ό,τι αφορά το yachting, όπως ανέφερε ο Γιώργος Βερνίκος, πρόεδρος της Vernicos Yachts, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών τουριστικών σκαφών και γγ του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου Yachting που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ορισμένες κινήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. «Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν 'γκρι' σημεία όσον αφορά θέματα φορολόγησης και ΦΠΑ στις ναυλώσεις των σκαφών. Εξίσου σημαντική είναι και η αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους επαγγελματίες του κλάδου μας και η αναθεώρηση των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν τη ναύλωση σκαφών με εξεχώριες σημαίες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δίνουμε πάντα ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία των σκαφών μας με το Λιμενικό Σώμα» επισημαίνει ο κ. Βερνίκος και προσθέτει:

«Στην κορυφή των θεμάτων είναι πάντα οι θέσεις ελλιμενισμού και ιδιαίτερα η ανάγκη νέων θέσεων στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο και στην περιοχή Ελευσίνα- Νέα Πέραμος- Σαλαμίνα. Σημειώνω τη θετική πορεία της κατασκευής της νέας μεγάλης μαρίνας σκαφών στην Κέρκυρα, αλλά και το πρόγραμμα αναβάθμισης των μαρινών της χώρας με τη συμβολή του προγράμματος του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας με επενδύσεις της τάξης των 180 εκατ. ευρώ. Από τις σαράντα προτάσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν εγκριθεί και προχωρούν, έστω και με αργό ρυθμό, είκοσι προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η βελτίωση της διαχείρισης μαρινών με την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων για τη συλλογή αποβλήτων από τα σκάφη, τον ανεφοδιασμό τους με καύσιμα, αλλά και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στήριξης των νέων τεχνολογιών για την ηλεκτροκίνηση των σκαφών, που περιμένουμε να έχουν μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Βερνίκο, η χωροθέτηση μαρινών στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, με περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τοπικές αντιδράσεις. Η χωροθέτηση μαρινών, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο αναγκαίες, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σ’ όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό απαιτείται προσεκτική στρατηγική και διαχείριση.

Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι θετικό που έχει σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη ελαφρών κατασκευών και πλωτών προβλητών. «Οι πλωτές προβλήτες μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την περιβαλλοντική συμμόρφωση. Πρόκειται άλλωστε για μία προσέγγιση που προσφέρει ευέλικτες λύσεις σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ελλιμενισμό κατά τη θερινή περίοδο».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βερνίκος, «η διαχρονικά θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, όπως και η περαιτέρω ανάπτυξη του γιώτινγκ, απαιτεί συνεχή προσαρμογή και καινοτόμες λύσεις, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε οι επαγγελματίες του κλάδου στους πελάτες μας. Μόνον έτσι και με το πάθος και την τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει όσους ασχολούμαστε με τη θάλασσα, σ’ ένα πλαίσιο μέτρου και ισορροπίας, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το brand Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων των διεθνών ταξιδιωτών και τη χώρα μας σαν τον παράδεισο του θαλάσσιου τουρισμού».

Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης, τόνισε ο Γιώργος Παρίσης, πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού και πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης HYCA ( ellenic Yacht Crew Association) μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Υπάρχει ένα κενό σε αυτό το θέμα. Γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά δεν υπάρχουν ακόμα εξειδικευμένες σχολές για το προσωπικό, πλην των καπετάνιων. Βλέπουμε όμως, ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ενδιαφέρον οι ιδιώτες για να επενδύσουν στον τομέα της εκπαίδευσης», επισήμανε ο κ. Παρίσης.

«Ο κλάδος του yachting στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει ενιαία πολιτική στους προορισμούς. Εκτιμώ ότι ως χώρα δεν αξιοποιούμε ακόμα στο έπακρο τους πόρους που θα μπορούσαμε να έχουμε από το yachting. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο του yachting στη Μεσόγειο», τόνισε.

«Χρειαζόμαστε εξειδίκευση των πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, τεχνικών ξηράς αλλά και στο προσωπικό γραφείου στο αντικείμενο της ναυλομεσιτείας και της διαχείρισης σκαφών αναψυχής», επισήμανε από την πλευρά του ο Γιάννης Δημητριάδης γενικός διευθυντής Istion Yachting. «Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες σχολές δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτόν τον κλάδο- οι περισσότεροι μαθαίνουν μπαίνοντας στον χώρο. Το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό είναι υψηλού επιπέδου αλλά χρειάζεται και μπορεί να ενισχυθεί με νέα άτομα. Είναι ένας τομέας με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, στον οποίον δραστηριοποιούνται αξιόπιστες και μεγάλες επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting που διοργανώνεται από τους Trinity Events και Boats Advisor Hub & Events, πραγματοποιήθηκε εφέτος για 4η χρονιά, υπό την αιγίδα -μεταξύ άλλων- του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.