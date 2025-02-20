Οι ιταλικές και οι ελληνικές αρχές διερευνούν δύο ξεχωριστά περιστατικά που αφορούν δεξαμενόπλοια που υπέστησαν ζημιές από εκρήξεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, δήλωσε η Thenamaris, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα πλοία με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Thenamaris ανέφερε την Τετάρτη ότι το δεξαμενόπλοιο Seajewel ανέστειλε τις δραστηριότητες του μεταφοράς φορτίου στις 15 Φεβρουαρίου, τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπήρξε «καμία επίπτωση στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα του συμβάντος».

Πιο συγκεκριμένα, δυο εκρήξεις φέρεται πως σημειώθηκαν στο το δεξαμενόπλοιο Seajewel της Thenamaris, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Σαβόνα, με την εταιρεία να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «συμβάν ασφαλείας».

Όπως μεταδίδει το TradeWinds το περιστατικό, με το LR2 Seajewel των 109.000 dwt και Έλληνα ιδιοκτήτη (κατασκευής 2009), συνέβη τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς άρχισαν έρευνα για την περίπτωση τρομοκρατίας σχετικά με τις εν λόγω εκρήξεις, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Seajewel, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Ιταλίας, δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας της πόλης της Γένοβας.

Sequestrata la scatola nera della petroliera Seajewel, ancorata da giorni al largo di Savona. Dopo l'esplosione a bordo, la Procura di Genova indaga per terrorismo. Ma per ora la possibile matrice resta incerta pic.twitter.com/fPgp3R3J1K — Tg3 (@Tg3web) February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.