Στο προσωρινό «πάγωμα» του τέλους κρουαζιέρας προσανατολίζεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Σαντορίνη, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν πρόκειται να εκδοθεί άμεσα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την εφαρμογή του τέλους κρουαζιέρας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή.

Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναδρομικής ισχύς του μέτρου όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Οι κρουαζιέρες είναι ακόμα περιορισμένες λόγω εποχής, αλλά πληροφορίες από τους κόλπους της ναυτιλιακής κοινότητας, αναφέρουν ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες του θαλάσσιου τουρισμού που έχουν το κυκλαδίτικο νησί στο δρομολόγιό τους, βρίσκονται σε αναζήτηση εναλλακτικών προορισμών σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από τις ελληνικές Αρχές η προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στην Καλντέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει νόμου, εισάγεται Τέλος Κρουαζιέρας για τους επιβάτες που θα αποβιβάζονται στα ελληνικά λιμάνια. Το τέλος θα είναι αυξημένο τους δύο κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, με κλιμάκωση ανά χρονική περίοδο.

Το Τέλος Κρουαζιέρας ανά επιβάτη που αποβιβάζεται στα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης θα είναι 20 ευρώ και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας 5 ευρώ για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο το τέλος θα είναι μειωμένο κατά 40%, δηλαδή 12 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη και 3 ευρώ για τα υπόλοιπα λιμάνια και για τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο θα είναι μειωμένο 80%, ήτοι 4 ευρώ και 1 ευρώ αντίστοιχα.

Τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται σε περίπου σε 50 εκατ. ευρώ και θα αποδίδονται ισόποσα στα υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πηγή: skai.gr

