ΟΛΠ: Επίσκεψη του Πρέσβη της Ιταλίας και αντιπροσωπείας της Ιταλικής Πρεσβείας στο Λιμάνι του Πειραιά

Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi, συνοδευόμενος από τον Πρώτο Γραμματέα της Ιταλικής Πρεσβείας, κ. Mario Savona, και τον Επίτιμο Πρόξενο της Ιταλίας στον Πειραιά, κ. Mauro Renaldi.

Η ιταλική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Cpt. Jin Beiyuan, σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου, όπου κυριάρχησαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του λιμένα, τις επενδύσεις και τις διεθνείς συνεργασίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική σημασία του Πειραιά ως ενός από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς λιμένες της Ευρώπης, με σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες εμπορευματικές ροές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η σημασία του λιμένα για τη ναυτιλία και την τοπική οικονομία, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεχή ανάπτυξή του. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία των συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

