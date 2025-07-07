Χούθι: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν χθες, βυθίστηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, που έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διασώθηκαν και οι 22 επιβαίνοντες του πλοίου.



🚨 BULK CARRIER "MAGIC SEAS" ATTACKED AND SINKING IN RED SEA; ISRAEL WARNS LEBANON: DISARM HEZBOLLAH OR WE WILL



🕑 Jul 6, 2025, 10:25 PM (Israel time)



♦️ The MAGIC SEAS, a commercial bulk carrier, is sinking in the Red Sea after an intense confrontation with armed Yemeni… pic.twitter.com/BoXIpaQTAw — Israel Realtime (@IsraelRealtime) July 6, 2025

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», πρόσθεσε.

Η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία τόνισε στο Reuters ότι το 19μελες πλήρωμα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τζιμπουτί σήμερα.

Δεν συγκαταλεγόταν Έλληνας στα μέλη του πληρώματος, είπαν χθες πηγές του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

