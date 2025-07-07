Ρωσία: Νέο χτύπημα σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων - Διαρροή αμμωνίας

Μια έκρηξη στο ελληνόκτητο τάνκερ μεταφοράς υγραερίου Eco Wizard στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, προκάλεσε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα την εκκένωση του 23μελούς πληρώματος και μια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε το περιστατικό την Κυριακή, χαρακτηρίζοντάς το ως «μικρή διαρροή», αλλά οι αναφορές δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αρκετά σημαντική ώστε να σταματήσει τις λιμενικές λειτουργίες και να εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του πλοίου.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Το περιστατικό στο Eco Wizard πλοιοκτησίας της ελληνικής StealthGas (του Χάρη Βαφειά), σημειώθηκε εννέα μέρες μετά την έκρηξη στο ελληνόκτητο τάνκερ Vilamoura στη Μεσόγειο, και πρόκειται για την έκτη έκρηξη φέτος σε πλοίο που φορτώνει σε ρωσικό λιμάνι. Το Vilamoura, το οποίο λειτουργεί η TMS Tankers, μετέφερε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών φορτίου στο Ουστ-Λούγκα, έναν βασικό ρωσικό κόμβο εξαγωγών ενέργειας στη Βαλτική Θάλασσα στην περιοχή του Λένινγκραντ. Η αιτία παραμένει υπό διερεύνηση, με εικασίες που κυμαίνονται από τεχνικό πρόβλημα έως πιθανή δολιοφθορά αναφέρει το splash247.

Το Eco Wizard, κατασκευής 2024, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε φτάσει από την Αμβέρσα στις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης. Το πλοίο είναι χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων δυτών, αναπτύχθηκαν στο Ουστ-Λούγκα για να αξιολογήσουν το πλοίο και να αποτρέψουν περαιτέρω διαρροές. Οι εργασίες φόρτωσης του λιμανιού ανεστάλησαν και οι τοπικές αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή τις κοντινές εγκαταστάσεις. Έχει προγραμματιστεί καταδυτική επιθεώρηση για να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς στο κύτος και τα συστήματα φορτίου του πλοίου.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι η διαρροή αμμωνίας δεν αποτελεί άμεση περιβαλλοντική απειλή. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοιτ συγκάλεσε ειδική ενημέρωση για το θέμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιστατικού εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της συνεχιζόμενης επιβολής των ναυτικών κυρώσεων.

Η έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard επιδείνωσε την κρίση που πλήττει τον τομέα μεταφορών της Ρωσίας (γενικότερα και δη στον απόηχο των πολλαπλών καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων που καταγράφηκαν το σαββατοκύριακο με επιβάτες να είναι εγκλωβισμένοι), με τον υπουργό Μεταφορών να αποπέμπεται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Σταρόβοιτ αυτοκτόνησε λίγο αργότερα.

Πηγή: skai.gr

