Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης χθες κατά του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, που έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας ότι το πλοίο είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι το πλοίο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να βυθιστεί.

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί. Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και τρία drones», πρόσθεσε.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

