Στυλιανίδης: «Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και ρεαλισμό προς μια “πράσινη ναυτιλία”»

Τη στρατηγική της Ελλάδας και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της από – ανθρακοποίησης της ναυτιλίας, ανέδειξε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, με την ομιλία του στην Ετήσια Σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Βιομηχανίας Καυσίμων Πλοίων “International Bunker Industry Association” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η από-ανθρακοποίηση αποτελεί μία πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και δεσμεύτηκε ότι η χώρα μας θα πρωταγωνιστήσει τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας ρεαλιστικές πολιτικές και εφαρμόσιμα μέτρα. «Ο στόχος είναι κοινός για όλους μας» τόνισε, «και για να επιτευχθεί, είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε έναν ανοικτό και ειλικρινή διάλογο, με σκοπό την επίτευξη πρακτικών λύσεων. «Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, παραγωγοί ενέργειας και τεχνολογίας, οι πλοιοκτήτες, τα ναυπηγεία και τα λιμάνια πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης στην ΕΕ και πέραν αυτής, συντονισμένα και μεθοδικά» σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης.

Υπογράμμισε δε ότι η παραγωγή καθαρών καυσίμων για την ναυτιλία πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της επικείμενης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την καθαρή βιομηχανία στην Ευρώπη (Clean Industrial Deal). Όσον αφορά στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη της από – ανθρακοποίησης της ναυτιλίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης σχημάτων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόσθεσε μάλιστα ότι η χώρα μας έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτό το εργαλείο για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού της στόλου. Επίσης σημείωσε ότι τα κονδύλια που συσσωρεύονται μέσω υφιστάμενων πολιτικών, όπως το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ε.Ε., πρέπει να αξιοποιηθούν για πράσινες επενδύσεις στην ναυτιλία. Ενόψει δε των μέτρων που εξετάζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τόνισε πως το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Στυλιανίδης δεσμεύθηκε ότι το Υπουργείο – εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως – και ο ίδιος προσωπικά, θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να υποστηριχθεί ο ναυτιλιακός τομέας «με τρόπο συνεργατικό, γιατί ο στόχος μας είναι κοινός: να διασφαλίσουμε την παγκόσμια διαθεσιμότητα ασφαλών και οικονομικά προσιτών καυσίμων χαμηλού και μηδενικού άνθρακα».



