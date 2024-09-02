Η Φρεγάτα «Ψαρά» μαζί με δύο ακόμη πολεμικά πλοία της επιχείρησης Aspides συνοδεύει το δεξαμενόπλοιο Sounion.

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο Sounion, λόγω της μεγάλης ποσότητας αργού πετρελαίου που μεταφέρει, αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική απειλή. Ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης που πρόκειται να ξεκινήσει.

Κατόπιν αιτήματός τους, η Eunavfor Aspides παρέχει προστασία στα ρυμουλκά, τα οποία έχουν αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης και διευκολύνει τις προσπάθειές τους για την πρόληψη περιβαλλοντικής καταστροφής.

Επί του παρόντος, αρκετές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, από εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν εγκαταστήσει σε αυτό οι Χούθι. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο χωρίς να παρασύρεται και δεν υπάρχουν ορατά σημάδια διαρροής πετρελαίου.

