Βίντεο-ντοκουμέντο από το ρεσάλτο των Χούθι στο ελληνόκτητο τάνκερ «Sounion», αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο βίντεο, που δημοσίευσαν οι ίδιοι οι Χούθι, καταγράφονται οι αντάρτες ενώ έχουν ανέβει στο υπό ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιο «Sounion». Πρόκειται για τα πρώτα πλάνα από το πλοίο λίγο μετά το χτύπημα των Χούθι, στα οποία οι τελευταίοι κάνουν ένα έλεγχο στους εσωτερικούς χώρους του δεξαμενόπλοιου, προκειμένου πιθανώς να διαπιστώσουν αν έχει εγκαταλειφθεί από τους ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό.

Έχει προηγηθεί η επίθεση με αντιαρματικό όπλο RPG και για αυτό παρατηρούνται κάποιες εστίες φωτιάς. Στη συνέχεια τοποθετούν τα εκρηκτικά και τα πυροδοτούν. Στο βίντεο φαίνεται να ανατινάσσεται όλο το δεξαμενόπλοιο. Το συγκεκριμένο περιστατικό λαμβάνει χώρα την Παρασκευή ενώ η επίθεση είχε γίνει την Τετάρτη με πρόσχημα ή αιτιολογία ότι ήθελαν να κάψουν τους 150.000 τόνους αργού πετρελαίου, που μεταφέρει στις δεξαμενές του το πλοίο και έτσι να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή.

Εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε στο Reuters ότι εν τέλει θα επιτρέψουν να ρυμουλκηθεί το πλοίο για να γίνει η απάντληση του πετρελαίου.

