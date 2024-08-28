Λογαριασμός
Οι Χούθι δηλώνουν ότι δεν συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή», αλλά επιτρέπουν να ρυμουλκηθεί το τάνκερ Sounion

Η διευκρινιστική δήλωση έγινε αφού η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε πως οι Χούθι συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή»

Τάνκερ Sounion

Οι Χούθι δεν συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή», παρά μόνο να επιτρέψουν τη ρυμούλκηση του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου Sounion, διευκρίνισε το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπός τους Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διευκρινιστική δήλωση έγινε αφότου η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε πως οι Χούθι της Υεμένης συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή» ώστε να φθάσουν ρυμουλκά και διασωστικά πλοία στο δεξαμενόπλοιο Sounion που έχει υποστεί ζημιές μετά την επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Χούθι συμφώνησαν στην ανακωχή, αφού ζητήθηκε από πολλές χώρες. 

