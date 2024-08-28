Οι Χούθι δεν συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή», παρά μόνο να επιτρέψουν τη ρυμούλκηση του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου Sounion, διευκρίνισε το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπός τους Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διευκρινιστική δήλωση έγινε αφότου η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσε πως οι Χούθι της Υεμένης συμφώνησαν σε «προσωρινή ανακωχή» ώστε να φθάσουν ρυμουλκά και διασωστικά πλοία στο δεξαμενόπλοιο Sounion που έχει υποστεί ζημιές μετά την επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Χούθι συμφώνησαν στην ανακωχή, αφού ζητήθηκε από πολλές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

