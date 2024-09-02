Δύο πλοία, ένα τάνκερ με σημαία Παναμά και ένα εμπορικό, δέχθηκαν σήμερα επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά της Υεμένης, με το πετρελαιοφόρο να πλήττεται από δύο βλήματα, ανακοίνωσαν η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας του θαλάσσιου εμπορίου (UKMTO) και η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (Ambrey).

Στρατιωτικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το τάνκερ δέχθηκε επίθεση με πυραύλους, σύμφωνα με την Ambrey.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα σε κανένα από τα δύο περιστατικά.

Η επίθεση εναντίον του τάνκερ σημειώθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Σαλίφ της Υεμένης, επεσήμαναν οι δύο πηγές.

Η Ambrey «εκτιμά ότι το πλοίο στοχοθετήθηκε λόγω της σύνδεσης της εταιρείας (στην οποία ανήκει) με πλοίο που ελλιμενίζεται σε ισραηλινά λιμάνια».

Στο δεύτερο περιστατικό η Ambrey επεσήμανε ότι drone έπληξε εμπορικό πλοίο περίπου 50 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της Χοντέιντα στην Υεμένη, που βρίσκεται νότια του Σαλίφ.

Το πλοίο συνεχίζει κανονικά προς τον επόμενο σταθμό του, εξήγησε η UKMTO.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν από τα τέλη Νοεμβρίου επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

