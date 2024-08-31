Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Με ιδανικές συνθήκες η δεύτερη ιστιοδρομία

Με ιδανικό άνεμο για μία γρήγορη κούρσα και με ανταγωνισμό από πληρώματα με διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα τριγώνου και ανοικτής θάλασσας ολοκληρώθηκε η σημερινή παράκτια ιστιοδρομία του 57ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα της Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Άνδρου. Το σκάφος «Aristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» ζευγάρωσε τις πρωτιές και η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί αύριο (1/9) με την ιστιοπλοϊκή διαδρομή Χώρα – Δύσβατο «Σπύρος Μ. Πολέμης, η οποία θα κρίνει και τον τελικό νικητή του βαρύτιμου τροπαίου.

Την εκκίνηση της τοπικής – παράκτιας κούρσας «Eurobank Private Bank Cup» έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μαζί με την ολυμπιονίκη του πόλο Έλενα Ξενάκη και τον πρωταθλητή ιστιοπλοΐας Λεωνίδα Τσορτανίδη, ο οποίος μυήθηκε στο άθλημα των ιστίων στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου. Την ιστιοδρομία, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα

Κεφαλογιάννη και η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη.

«Ήταν μία πολύ όμορφη ιστιοδρομία. Μας έβαλε στη διαδικασία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές μας σε πλεύσεις με μπαλόνι και με αέρα αρκετά πιο δυνατό από αυτόν που ήρθαμε στην Άνδρο. Το πλήρωμα ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με άψογη τακτική και χωρίς κάποιο απρόβλεπτο. Αύριο είναι η τελευταία κούρσα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο προκειμένου τη Δευτέρα, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, να βρεθούμε στο πρώτο σκαλί του βάθρου», τόνισε ο Σίμος Καμπουρίδης, κυβερνήτης του «Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I».

Τα αποτελέσματα της τοπικής ιστιοδρομίας «Eurobank Private Bank Cup»:

1. Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» (Σ.Καμπουρίδης)

2. Pete (Δημήτρης Παλαιολόγος)

3. Black Perl (Μ. Κουρτέσης)

Γενική κατάταξη:

1. Αristofani UK DC UK Defence Glub – UKP&I» (Σ. Καμπουρίδης)

2. Pete (Δημήτρης Παλαιολόγος)

3. Apidalos Nafs – Goulandris Bros LTD

Γενική κατάταξη ιστιοδρομίας «Οίνωψ»:

1. Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης)

2. Frankly Mydear (Φ. Ταμβακάκης)

Χρυσός Χορηγός του αγώνα είναι το Private Banking της Eurobank. Ο Όμιλος Eurobank στηρίζει φέτος, για 7η διαδοχική φορά τη διοργάνωση, έχοντας συνδεθεί άρρηκτα με την ιστιοπλοΐα μέσω και των εξαιρετικά επιτυχημένων χορηγιών αθλητών και αθλητριών που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις υψηλότερες διακρίσεις στο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σημειωθεί ότι το Private Banking της Eurobank είναι τα τελευταία χρόνια ο χορηγός και του σκάφους «Velos», των Ολυμπιονικών Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι και οι OTESAT MARITEL, ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC, PORSCHΕ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, KOYRTESIS WINE ESTATE ANDROS, AΛΙΝΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΕΜΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ, RIVE RENTALS, GOLDEN VISTA SUITES και ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Υποστηρικτές του αγώνα είναι οι YARDTECH, ZARBIS, SYMBEEOSIS, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, ANDROP, ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ, DANS, DEL ARTE, ΑNDRUS BEER, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΤΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΗΣΣΟΣ BEER.

Ταξιδιωτικοί χορηγοί: GOLDEN STAR FERRIES και FAST FERRIES.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ και υποστηρικτές επικοινωνίας οι ΑΝΔΡΙΑΚΗ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ, ASTERAS, ANDROS LIVADIA.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967, χάρη στις προσπάθειες του Ιωάννη Β. Γουλανδρή.

