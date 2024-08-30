ΟΗΕ: Συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα για την επιχείρηση ρυμούλκησης του Sounion

Στην επιχείρηση ρυμούλκησης του δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα που χτυπήθηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, αναφέρθηκε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση, αλλά συνεργάζονται με την διεθνή κοινότητα για την επίτευξη αυτής.

«Η επιχείρηση γίνεται από ιδιώτες εργολάβους χωρίς κανένα συντονισμό από εμάς. Έχουμε συνεργαστεί με άλλους στη διεθνή κοινότητα για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να επιχειρήσουν, όμως προφανώς θα το κάνουν με τον δικό τους χρόνο, αλλά το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

