Ρωσική επίθεση με drone σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα ρωσικό drone χτύπησε ένα εμπορικό πλοίο υπό τη σημαία του Ναούρου στην περιοχή της Οδησσού της Ουκρανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ.
Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα από τα εμπορευματοκιβώτια, η οποία κατασβέστηκε από το πλήρωμα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του, ανέφερε ο Κίπερ μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.
