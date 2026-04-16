Με φόντο τις κρίσιμες αποφάσεις για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παρεμβαίνει ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού της IMO, MEPC84, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις στην απανθρακοποίηση του κλάδου.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, απευθύνει κάλεσμα προς τα κράτη-μέλη του International Maritime Organization για συντονισμένη δράση, προειδοποιώντας ότι η απουσία παγκόσμιας συμφωνίας ενέχει τον κίνδυνο κατακερματισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και στρέβλωσης του ανταγωνισμού στη διεθνή ναυτιλία.

Aκολουθεί η δήλωση της προέδρου της ΕΕΕ Μελίνας Τραυλού:

«Με την προσοχή της διεθνούς ναυτιλίας στραμμένη στην επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών καλεί όλα τα Κράτη-Μέλη του να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων με πνεύμα ρεαλισμού και εποικοδομητικής συνεργασίας.

Η ελληνική ναυτιλία, ο μεγαλύτερος διασυνοριακός εμπορικός στόλος στον κόσμο, πρωτοπορεί πάντα και με συνέπεια στο θέμα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει συνεχώς στην ανανέωση του στόλου της, στην ενεργειακή αποδοτικότητά του και στην τεχνολογική καινοτομία, αποδεικνύοντας ότι επιχειρησιακή αριστεία και περιβαλλοντική ευθύνη συμβαδίζουν.

Παραμένουμε αταλάντευτοι στη δέσμευσή μας για απανθρακοποίηση του κλάδου μας. Η φιλοδοξία, όμως, πρέπει να βασίζεται σε ρεαλισμό. Το σχέδιο Net-Zero Framework δεν αποτελεί κατάλληλη λύση, όπως αποδεικνύεται από την έλλειψη υποστήριξής του από σημαντικά, επιδραστικά κράτη που εκπροσωπούν ένα καθοριστικό ποσοστό της διεθνούς χωρητικότητας, και των οποίων η θέση δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Καλούμε, επομένως, τα Κράτη-Μέλη να εργαστούν προς μια παγκόσμια, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση που θα διασφαλίζει μια δίκαιη και ισότιμη ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και παρέχοντας την απαραίτητη σταθερότητα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε ο κίνδυνος ενός κατακερματισμένου κανονιστικού τοπίου με περιφερειακά μέτρα που διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό θα είναι αναπόφευκτος. Μία τέτοια δυσμενής εξέλιξη δεν προάγει την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας παγκοσμίως, και δεν υποστηρίζει τον κρίσιμο ρόλο του IMO ως αρμόδιου ρυθμιστή της διεθνούς ναυτιλίας.

Η εκτενής εμπειρία που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία του κλάδου. Η ενεργή συμμετοχή της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα διασφαλίσει την ύπαρξη ενός ανθεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διαφυλάσσει τόσο τους περιβαλλοντικούς στόχους όσο και τη βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και την ευημερία των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στην προσήλωση της ναυτιλίας για απανθρακοποίηση, επιδεικνύοντας την αναγκαία πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

