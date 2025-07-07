Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την αυτοκτονία του τέως υπουργού Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοιτ λίγες μόνο ώρες μετά την καρατόμηση του από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρώην υπουργός Μεταφορών, «αυτοκτόνησε», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Izvestiya που επικαλείται πηγή με γνώση της υπόθεσης. Ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για απάτες και υπεξαίρεση στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου διετέλεσε κυβερνήτης, και κινδύνευε με 20ετή κάθειρξη.

Ο Σταρόβοιτ φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα. Ο Σταρόβοιτ φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο Tesla κοντά στο σπίτι του στο Οντίντσοβο στην περιφέρεια της Μόσχας.

Λίγες ώρες πριν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καρατόμησε τον Σταρόβοιτ από τη θέση του υπουργού Μεταφορών.

Ο Ρόμαν Σταρόβοιτ αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο χωριό Μιακίνινο χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι Makarov που έλαβε από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών το 2023 για τη συνεισφορά του.

Το όπλο δωρήθηκε στον Σταρόβοιτ από τον Βίκτορ Κοσάρεφ, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών για την περιφέρεια Κουρσκ:

Η αποπομπή του Σταρόβοιτ ήρθε μετά την καθήλωση σχεδόν 500 πτήσεων σε μεγάλα ρωσικά αεροδρόμια στις 5-6 Ιουλίου λόγω απειλών για την ασφάλεια από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την επόμενη μέρα, μια έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα στην περιφέρεια Λένινγκραντ προκάλεσε διαρροή αμμωνίας, επιδεινώνοντας την κρίση που πλήττει τον τομέα μεταφορών της Ρωσίας.

Ρόμαν Σταρόβοιτ

Ο Σταρόβοιτ, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ουκρανία και τις δυτικές χώρες για τον ρόλο του στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, είχε διατελέσει κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας πριν διοριστεί υπουργός Μεταφορών τον Μάιο του 2024.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην Αναπληρωτής Αρχηγός της Ρωσικής Εθνοφρουράς, Στριγκούνοφ (προτελευταία φωτογραφία), κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και δωροδοκία, αναφέρουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου αναφέρει το TASS.

Πηγή: skai.gr

